Банк России сохраняет прогноз темпов роста ВВП в 1,2—1,7% в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба регулятора по итогам заседания совета директоров.



«Повышение НДС оказывает небольшое сдерживающее влияние на деловую активность. Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов», — говорится в сообщении.

Центробанк также отмечает, что экономика находится вблизи потенциала.

«Динамика потребительского спроса и ситуация на рынке труда не создают избыточного инфляционного давления. В январе — феврале годовой темп роста промышленного производства сложился на уровне четвертого квартала прошлого года. Рост инвестиционной активности остается сдержанным. Годовой темп роста оборота розничной торговли в январе — феврале снизился на фоне повышения НДС и замедления роста заработных плат, что соответствует прогнозу Банка России», — отмечается в релизе регулятора.