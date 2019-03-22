Дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви не повлияло на оценку Центробанком инвестиционного климата в России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«Это никак не связано с оценкой или переоценкой инвестиционного климата нашего», — сказала она.

Как отметила Набиуллина, она не раз говорила, что отток капитала является зеркальным отражением повышения сальдо по текущему счету. «Мы увеличили наш прогноз по цене на нефть, соответственно, это отражается в том, что мы повысили нашу оценку положительного сальдо по текущему счету и это отразилось на оттоке капитала», — отметила она.