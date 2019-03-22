В Центробанке считают возможным выход на нейтральную ключевую ставку в 2020 году. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

«Да, мы считаем возможным возврат нейтральной ставки. По нашим оценкам, он составит 6—7%. Повторюсь, что все будет зависеть от развития ситуации», — сказала она.

«Есть основания полагать, что принятых в прошлом году решений о повышении ключевой ставки, скорее всего, будет достаточно, чтобы обеспечить возвращение годовой инфляции к цели около 4% в первой половине 2020 года», — подчеркнула Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос.



Ранее по итогам заседания совета директоров регулятора 22 марта сообщалось, что Банк России может перейти к снижению ключевой ставки в 2019 году. Решения по ставке будут приниматься с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также с оценкой рисков со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков, отмечали в ЦБ.