В Банке России предполагают, что рост ВВП может произойти за счет реализации нацпроектов.
Темпы роста российской экономики во второй половине 2019 года ускорятся. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу. Она подчеркнула, что это произойдет из-за реализации нацпроектов.
«Мы оставили неизменным прогноз по ВВП на этот год, несмотря на уточнение некоторых параметров по цене на нефть. Это связано прежде всего с действием бюджетного правила, которое позволяет во многом сделать экономический рост менее зависимым от цен на нефть», — прокомментировала она.
«Мы раньше и сейчас ожидаем, что в первой половине года может быть некоторое замедление темпов роста ВВП, это связано и с повышением НДС. Мы продолжаем рассчитывать, что повышение темпов роста ВВП будет связано с тем, что более активно начнут реализовываться национальные проекты, начнут осуществляться и государственные расходы, и инвестиционные проекты», — подытожила она.
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