Немецкий блокчейн-проект Lition успешно завершил публичную часть своего краудсейла, проводившегося по классической модели ICO, реализовав токены на 1,5 млн долларов за рекордно короткий срок - 8 минут.

Как сообщает Ttrcoin , Lition в сотрудничестве с немецким производителем корпоративного ПО SAP занимается созданием «единственного публично-приватного блокчейна с функцией удаления данных, предназначенного для коммерческого применения».