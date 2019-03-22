Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 22 марта, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%. Об этом говорится в сообщении регулятора.



«В феврале — марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Банка России. Несмотря на то, что инфляционные ожидания населения и предприятий заметно снизились в феврале — марте, они остаются на повышенном уровне. Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в значительной мере реализовался. Тем не менее отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы. Краткосрочные проинфляционные риски снизились. С учетом этого Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5—5,5% до 4,7—5,2% и прогнозирует ее возвращение к 4% в первой половине 2020 года», — отмечается в пресс-релизе.

ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году», — подчеркивается в сообщении регулятора.

Решение Центробанка совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов .

Это второе заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в этом году. На первом заседании, которое прошло 8 февраля, Центробанк также оставил ставку неизменной. В 2018-м регулятор ужесточал денежно-кредитную политику дважды — в сентябре и декабре. Оба раза ключевая ставка увеличивалась на 25 базисных пунктов. Так ЦБ реагировал на возможные угрозы финансовой стабильности и риски ускорения инфляции, поясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 апреля.