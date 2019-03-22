Чистая прибыль Банка ДОМ.РФ в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности составила по итогам 2018 года 4,2 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 14,1 млрд рублей в 2017 году. Такие данные отчетности приводятся в релизе организации.



Чистые процентные доходы составили 3,2 млрд рублей по сравнению с чистыми процентными расходами в размере 0,2 млрд рублей в 2017-м. Операционные расходы составили 7,4 млрд рублей, снизившись на 2,3 млрд рублей, или 24%, по отношению к 2017 году.

Портфель ипотечных кредитов составил 40,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 19,4 млрд рублей, или 93,1%.

Достаточность собственных средств на 31 декабря 2018 года составила 17,1% по сравнению с 5,2% на 31 декабря 2017-го.



«В 2018 году мы завершили трансформацию банка и все основные мероприятия по его финансовому оздоровлению. Впервые за долгое время банк стал прибыльным, рассчитываем по итогам текущего года прибыль нарастить. За год существенно снизились операционные расходы и почти в два раза увеличился ипотечный портфель, — отметил председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко. — Мы сосредоточимся на развитии приоритетных направлений бизнеса — проектного финансирования, ипотечного кредитования, розничного направления. Для этих целей в 2019 году планируется дополнительное увеличение капитала — до 25 миллиардов рублей к концу второго квартала».