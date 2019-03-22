Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Инкаробанке, по итогам инвентаризации его имущества выявило недостачу на сумму 3 млрд 257,937 млн рублей. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Наибольшая часть недостачи в размере 3 млрд 252,786 млн рублей приходится на корреспондентские счета в других банках-корреспондентах (нерезидентах) и связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации документов, подтверждающих наличие остатков денежных средств на корреспондентских счетах.

Недостача по прочим активам в размере 5,141 млн рублей связана с отсутствием подтверждающих документов; по основным средствам и хозяйственным затратам в размере 10 тыс. рублей — с фактическим отсутствием имущества.

Также в ходе инвентаризации выявлено имущество (мебель, банковское оборудование и оргтехника) в количестве 352 единиц, не учтенное на балансовых счетах банка.

Столичный Инкаробанк лишился лицензии 31 октября 2018-го и был признан банкротом в декабре прошлого года. ЦБ сообщал о «дыре» в балансе банка на 2,8 млрд рублей.



В начале февраля текущего года сообщалось, что Центробанк подозревает экс-руководство Инкаробанка в выводе активов .