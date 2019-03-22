Сегодня на открытии торгов рублевые пары снова могут показать небольшой плюс, сообщает заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

«Актуальный диапазон значений для пары доллар/рубль составляет 63,6-64,3 рубля, а для пары евро/рубль - 72-73 рубля», - комментирует она.

«Сегодня ключевым событием для российских инвесторов, вероятно, будет заседание Банка России. Изменений ставки на предстоящем заседании участники рынка не ожидают, но большое внимание будет приковано к тону риторики регулятора (помимо сопроводительного заявления инвесторы получат для анализа пресс-конференцию Э.Набиуллиной). Опыт последних заседаний показывает, что влияние итогов заседания ЦБ на рубль часто не выражено или носит краткосрочный эффект, тем не менее, в рамках дня торговая волатильность в рубле может несколько увеличится», - поясняет главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

По словам ведущего аналитика «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, рубль может немного растерять свои достижения, вернувшись к уровню 64 за доллар. Главным событием дня в РФ будет заседание Центрального банка. Изменений в ставке не ожидается, но регулятор может освежить свои прогнозы, которые укажут на возможный сценарий действий в II полугодии, добавляет Кочетков.

«Утреннее умеренное восстановление нефтяных котировок после вчерашней коррекции может привести к столь же скромному росту рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США на сегодня составляет 63,2-64,5 рубля, для европейской валюты — 71,9-73,4 рубля», - прогнозирует старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Вадим Иосуб.