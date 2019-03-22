Биткоин подорожает до 400 тыс. долларов в долгосрочной перспективе, но на данный момент крайне важно, чтобы монета не опустилась ниже психологической отметки 4 тыс. долларов, уверен аналитик Think Markets Наим Аслам.

«Есть высокая вероятность того, что следующий бычий ход будет иметь минимальный потенциал повышения цены в 5 раз, а это более 100 тыс. долларов. Я лично считаю, что у биткоина есть все шансы подняться до 400 тыс. долларов. Это простой математический расчет, который можно сделать, отследив последние действия быков», — цитирует аналитика РБК .

Таким образом, поясняет Аслам, долгосрочным инвесторам не стоит беспокоиться о ценовых скачках первой криптовалюты.