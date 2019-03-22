ЦБ, как и ожидалось, сохранил ставку на прежнем уровне 7,75%, риторика пресс-релиза осторожна: ЦБ сохранил ключевую ставку без изменений, на уровне 7,75%, что соответствует прогнозу 39 аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg. В ответ на более медленную в сравнении с ожиданиями инфляцию и смягчение риторики ФРС, комментарий ЦБ теперь говорит о возможности понижения ключевой ставки до конца этого года. Тем не менее, мы приветствует тот факт, что этот шаг будет обусловлен как динамикой инфляционных ожиданий, которые остаются повышенными, так и масштабом дополнительного эффекта от повышения НДС, который все еще может проявиться в ближайшие месяцы. Новый ориентир ЦБ по инфляции на 2019 г. в 4,7-5,2% г/г против предыдущего 5,0- 5,5% г/г также говорит о склонности к осторожной монетарной политике.

Мы ожидаем, что инфляция останется выше 5,0% г/г до конца 3К19: Первая причина, по которой мы разделяем осторожный взгляд ЦБ, связана с тем, что более низкая в сравнении с ожиданиями инфляция в начале этого года, которая движется в интервале 5,0-5,5% г/г, не гарантирует быстрого замедления годовой инфляции до 4%-го ориентира ЦБ. Согласно нашим ожиданиям, годовая инфляция сохранится выше 5,0% г/г до конца 3К19. Помимо отложенного эффекта от повышения НДС, мы также обеспокоены решением продлить заморозку розничных цен на бензин до июля – это добавит неопределенности к прогнозу по инфляции, особенно в случае продолжения роста цен на энергоносители.

Быстрый рост розничного кредитования говорит против снижения ставки... Мы также обеспокоены более быстрым в сравнении с ожиданиями ростом розничного кредитования. В феврале темп роста этого рынка ускорился до 23,5% г/г, что указывает на то, что попытки ЦБ контролировать этот сегмент макропруденциальными инструментами не принесли результата. На фоне продолжающегося замедления роста рублевых розничных депозитов до уровня ниже 8,0% г/г, минимального уровня с 2015 г., эта статистика говорит о нежелательности снижения процентной ставки.

..также как и неопределенность по динамике доходов населения: В-третьих, усиление неопределенности по поводу динамики доходов также говорит против снижения ставки. Росстат перешел от помесячной к поквартальной публикации статистики по доходам, что сильно усложняет анализ устойчивости потребительского роста. Мы также считаем, что рост номинальных зарплат на 6,0% г/г за 2М19 и рост оборота розничной торговли на уровне 1,8% г/г за аналогичный период означают, что динамика потребления остается достаточно сильной.

Смягчение риторики ФРС нейтрализуется опасениями замедления мировой экономики: Более оптимистическая риторика ФРС в некотором смысле играет в пользу прогноза ЦБ по возможному понижению ставки позже в этом году. Однако, поскольку изменение приоритетов монетарной политики США связано с ростом опасений по поводу роста мировой экономики, то внешняя среда остается для России достаточно неблагоприятной.

Наш базовый сценарий предусматривает сохранение ставки на уровне 7,75% на следующем заседании ЦБ 26 апреля: В целом мы считаем, что сегодняшний пресс-релиз скорее указывает на то, что сценарий повышения ставки больше не стоит на повестке дня, но не дает гарантий снижения ключевой ставки. Мы считаем, что ЦБ сделал выводы из ситуации 1П18, когда своей риторикой он создал избыточно позитивные ожидания на рынке, крах которых позже вызвал сильную волатильность и заставил ЦБ дважды повысить ставку в 2П18. Мы полагаем, что ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне на заседании 26 апреля и ожидаем, что пауза на уровне 7,75% может оказаться продолжительнее, чем этого ожидает рынок.