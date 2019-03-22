Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне «A(RU)», прогноз по рейтингу — «стабильный».

«Кредитный рейтинг Совкомбанка обусловлен адекватным бизнес-профилем, сильной позицией по капиталу и адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также учитывает снижение оценки риск-профиля до удовлетворительной при одновременном повышении уровня системной значимости Совкомбанка для российской банковской системы», — поясняется в релизе агентства.

Ключевыми факторами рейтинговой оценки аналитики называют адекватную оценку бизнес-профиля, которая «обусловлена исторически сильной франшизой Совкомбанка в сфере кредитования населения», а также возросшие конкурентные позиции в финансировании крупного бизнеса и МСБ, в том числе благодаря приобретению в 2018 году «РосЕвроБанка.

Сильные позиции банка по капиталу подтверждаются достаточно высокими значениями нормативов и показателей достаточности капитала в сочетании со стабильно высокой внутренней генерацией капитала, замечают аналитики. По оценке АКРА, Совкомбанк способен выдержать прирост стоимости риска около 500 б. п. без падения достаточности основного капитала по РСБУ ниже 6%. Показатели операционной эффективности также находятся на достаточно высоком уровне.



Качество кредитного портфеля характеризуется сравнительно невысоким уровнем проблемной и потенциально проблемной, по мнению АКРА, задолженности — около 6% портфеля. Концентрация выданных кредитов на связанных сторонах и высокорисковых отраслях незначительная. «Совкомбанк продолжает придерживаться политики, направленной на диверсификацию кредитного портфеля за счет корпоративного сектора и залогового розничного кредитования, что повышает устойчивость бизнес-модели банка к негативным изменениям операционной среды в части реализации кредитных рисков. Качество системы риск-менеджмента оценивается как адекватное», — указывают эксперты.

Позицию по ликвидности и фондированию оценивается как адекватная. «Совкомбанк выдерживает отток клиентских средств в базовом и стрессом сценариях АКРА с запасом. Доля ценных бумаг, не обремененных в рамках сделок РЕПО, превышает половину портфеля. Позиция по ликвидности на долгосрочном горизонте оценивается как сильная», — отмечается в релизе.

По мнению АКРА, банкротство банка способно вызвать проблемы в финансовом секторе и социально-экономической обстановке отдельных субъектов России (в том числе в Поволжье и некоторых регионах Сибири). На 1 февраля 2019 доля привлеченных банком вкладов населения составляет 1,4% от общего объема по банковской системе в целом. В этой связи Совкомбанк получает одну дополнительную ступень поддержки к уровню ОСК, поясняет агентство.