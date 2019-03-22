Котировки акций Трубной металлургической компании (ТМК) резко подскочили на торгах Московской биржи.

С утра стоимость бумаг подросла более чем на 20%, а на максимуме цена прыгала выше 25%. В 16:17 мск акции ТМК торгуются чуть ниже 60 рублей.

В пятницу 22 марта компания сообщила о заключении договора по продаже производителя бесшовных и сварных труб Tenaris. ТМК продает 100% бумаг, цена сделки составляет 1,2 млрд долларов без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе, но включает в себя 270 млн долларов оборотного капитала.

«Условия сделки означают значительное увеличение акционерной стоимости компании в интересах всех ее акционеров», — приводится в сообщении комментарий председателя совета директоров ТМК Дмитрия Пумпянского.