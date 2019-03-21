Заработные платы региональных государственных гражданских служащих в 2018 году оказались в 2,6 раза меньше, чем у федеральных. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Муниципальные чиновники получают в три раза меньше, чем федеральные.

Так, по данным статистической службы, в 2018 году среднемесячная начисленная заработная плата региональных государственных гражданских служащих составила 49,4 тыс. рублей, увеличившись на 7,7% к 2017 году. Заработная плата муниципальных чиновников составила 42,1 тыс. рублей, на 7,9% выше, чем в 2017 году. Средняя заработная плата федерального чиновника в 2018 году составила 126,6 тыс. рублей.

«На региональном уровне в 2018 году замещали должности государственной гражданской службы 691,8 тыс. человек, или 42,3% от общей численности работников, занятых в этих органах. На должностях муниципальной службы было занято 299,8 тыс. человек, или 63,9% от общей численности занятых в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований», — отмечает Росстат.