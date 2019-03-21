Корпоративная карта — это удобный инструмент для оплаты хозяйственных, представительских и командировочных расходов с круглосуточным доступом к средствам. Деньги можно снять в любом банкомате в нужной валюте, комиссия за снятие составляет всего 1,5%, а онлайн-оплата производится без комиссии. Корпоративная карта значительно упрощает организацию внутренних и зарубежных служебных поездок: нет необходимости возить с собой наличные и беспокоиться об их конвертации. Пополнение карты осуществляется бесплатно в 170 кассах собственной сети Юнистрим.

«Корпоративная карта ориентирована на потребности малого бизнеса. Оформление карт нескольким сотрудникам дает возможность эффективно организовать их работу и одновременно контролировать операции со средствами предприятия, — подчеркивает Александр Ложкин, директор по развитию банковского бизнеса Юнистрим. — Бесплатное обслуживание карты — еще один шаг в реализации принятой банком стратегии поддержки предпринимателей».

Заказать корпоративную карту сроком на 5 лет можно в онлайн-банке, по телефону клиентской поддержки и в офисах Юнистрим в Москве и Санкт-Петербурге. Представитель банка доставит карту по указанному адресу.