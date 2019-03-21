ВТБ подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о взыскании с бывших контролирующих лиц разорившейся авиакомпании «Трансаэро» 249,2 млрд рублей, говорится в материалах суда.

В определении суда от 12 февраля говорится, что заявление ВТБ поступило в арбитраж 30 января. В нем банк, являющийся конкурсным кредитором «Трансаэро», требует привлечь к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании ее бывших акционеров – Ольгу и Александра Плешаковых и Татьяну Анодину. Предварительные слушания по заявлению ВТБ суд ранее назначил на 19 марта, информацией о результатах заседания РИА Новости пока не располагает.

На начало ноября 2015 года крупнейшими акционерами авиакомпании были супруги Плешаковы, также среди акционеров была мать Плешакова — глава Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяна Анодина, которая до лета 2015 года была членом совета директоров перевозчика.

