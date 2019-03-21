Суд в Тель-Авиве постановил, что Union Bank of Israel (UBI) или Igud Bank не имеет права закрывать счета компании Israminers Ltd., которая занимается майнингом криптовалют. При этом в постановлении сказано, что кредитные организации в стране могут самостоятельно определять, открывать ли им счета криптовалютному бизнесу или нет.

Вероятно, теперь финансовые организации будут предпочитать отказываться от того, чтобы выстраивать деловые отношения с предпринимателями криптоотрасли, что может привести к оттоку предпринимателей и капиталов из страны.

Как напоминает Coinlife , UBI, шестой по величине банк страны, в прошлом году пытался запретить Israminers Ltd. работать со счета, который был открыт в этой кредитной организации. В результате чего предприниматели подали в отношении этой организации иск. В банке полагали, что подобная деятельность его клиента выходит за рамки договора на открытие счета, который подписали обе стороны.