Авторы законопроекта об ипотечных каникулах предлагают дать возможность гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, воспользоваться этим правом несколько раз в течение года. Об этом ТАСС сообщил один из авторов документа, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.



«Ко второму чтению мы будем обсуждать уточнение сроков каникул. Мы обсудим вариант с многократностью возможности брать каникулы в рамках общего срока, например 12 месяцев. Это один из обсуждаемых вариантов, чтобы брать их несколько раз, но не более шести месяцев за раз, а также не более 12 месяцев за все разы», — пояснил Журавлев.

По его сенатора, авторы законопроекта также обсудят возможность расширения списка оснований для ипотечных каникул. Одним из таких оснований может быть беременность заемщика, сказал Журавлев.

Ранее в четверг Госдума приняла законопроект об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.