Запущенный криптовалютной биржей Xena Exchange дериватив на токен gram за месяц подорожал с 2,2 доллара до 8,25 доллара.

По словам основателя биржи Антона Кравченко, те, кто хотел войти в gram на закрытом раунде и не смог этого сделать, теперь может поучаствовать в этом рынке, сообщает ForkLog .

Открывая позицию на покупку дериватива, покупатель фиксирует цену на определенный срок, рассчитывая, что в будущем соотношение gram/USDT вырастет. Пока gram не торгуется, цена привязана к стоимости самого дериватива.

В будущем, когда продажи gram стартуют официально, Xena обещает привязать цену дериватива к рыночной. Если этого не произойдет в течение года, биржа обещает закрыть все контракты по цене 5,9 доллара.