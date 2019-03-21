Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-сотрудника Инкредбанка Дмитрия Моторина по подозрению в даче взятки в крупном размере в рамках дела полковника Захарченко, передает РИА Новости.



«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить», — огласила решение судья Евгения Николаева.

Срок ареста в два месяца будет исчисляться с момента экстрадиции или с момента задержания. Моторину вменяется дача взятки должностному лицу в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). При этом следствие считает, что Моторин находится на территории США.

«Длительное время он незаконно передавал вознаграждение должностному лицу, а именно полковнику Захарченко», — заявил следователь, пояснив, что взятка передавалась по частям. Сторона защиты возражала.

Следователь представил документы о направлении обвинения в Генпрокуратуру, а также о том, что Моторин покинул территорию России через Афины.

Адвокат Моторина, в свою очередь, заявил, что опрос члена совета директоров Интеркредбанка Германа Горбунцова нельзя считать достоверным доказательством причастности Моторина к даче взятки. Дмитрий Моторин — бывший сотрудник Инкредбанка и подчиненный владельца этого кредитного учреждения Германа Горбунцова.

«Опрос Германа Горбунцова на территории Кипра не является достоверным доказательством причастности Моторина, он не был предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний. Моторин действительно работал в его банке топ-менеджером, но это не значит, что он участвовал в каких-либо схемах», — заявила адвокат.

Ранее суд арестовал совладельца группы компаний «1520» Бориса Ушеровича и бывшего члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича. В материалах дела имеются документы о том, что Ушерович улетел в Турцию осенью 2018 года, при этом имеет гражданство Израиля, Станкевич покинул территорию России через Вену и находится в США.