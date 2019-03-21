Цель мероприятия – создание профессиональной площадки для построения эффективных коммуникаций между специалистами страховых компаний и «Диасофт» в решении вопросов автоматизации бизнес-процессов ДМС.

По мнению экспертов «Диасофт», регулярное взаимодействие в таком формате позволит эффективно использовать ресурсы компании «Диасофт» и заказчиков, обмениваться полученным опытом, консультироваться, осуществлять поиск заинтересованных партнеров.

Иван Владимиров-Крюков, руководитель направления ДМС департамента «Страхование» компании «Диасофт», рассказал собравшимся о возможностях многофункционального решения Diasoft Insurance Medical, которое позволяет автоматизировать все процессы добровольного медицинского страхования: «В соответствии с запросами страховых компаний специалисты «Диасофт» настраивают в решении процессы интеграции с лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ), начиная с функциональности для обновления прейскурантов, заканчивая возможностями для загрузки реестров оказанных услуг. А при автоматизации процессов медицинской экспертизы реализуется специальный свод правил, на основе которого врач-эксперт сможет принимать решение о необходимости предоставления конкретных услуг пациенту и обосновывать свой выбор».

Специалисты страховой компании «Согласие» поделились опытом использования решения Diasoft Insurance Medical, которое было внедрено в 2014 году и интегрировано в комплексную систему Diasoft Insurance, уже эксплуатируемую в организации.

Как рассказала Ирина Попова, аналитик СК «Согласие», предпосылками перехода на новое современное решение послужил большой объем портфеля застрахованных лиц и процессов урегулирования в ДМС, а также потребность в оптимизации обслуживания клиентов в медицинском страховании и персонификации выплат. Предыдущая система, как с функциональной, так и с технической точки зрения, уже не могла удовлетворить возросшие требования бизнеса. Сегодня СК «Страхование» ведет страховой учет по ДМС в единой системе. Производительность решения позволяет обрабатывать данные более 600 тысяч застрахованных лиц по действующим полисам, порядка 2300-2500 счетов в месяц – по взаиморасчетам с ЛПУ, вводить в систему около 6000 договоров ДМС в месяц. Через диспетчерский пульт компания ежедневно оформляет порядка 1400 заявок. Кроме того, с внедрением нового решения у клиентов СК «Согласие», имеющих действующий полис ДМС, появилась возможность воспользоваться услугами «личного кабинета» на сайте компании, получить электронные полисы ДМС и обслуживание по программам франшизы.

Отвечая на многочисленные вопросы участников встречи, представитель СК «Согласие» отметила, что работа «Диасофт» заслуживает только положительной оценки и высказала заинтересованность в развитии сотрудничества.

Источник: Компания «Диасофт»