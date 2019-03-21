Сбербанк проводит конкурс концепций обслуживания клиентов «Сбербанк 2025: отделение будущего» для специалистов, занимающихся развитием каналов продаж в розничной торговле. Победитель конкурса получит 105 тысяч рублей, призы за второе и третье место составят 60 и 25 тысяч рублей соответственно.

Как говорится в сообщении банка, задача конкурса — разработать концепцию обслуживания клиентов в условиях цифровизации, обеспечив омниканальный бесшовный клиентский опыт в офлайн- и онлайн-пространстве, учитывая трансформацию Сбербанка в экосистему нефинансовых продуктов и сервисов: офисы банка должны стать пространством возможностей для решения различных задач клиентов на протяжении всей их жизни.

Заявки принимаются до 26 марта включительно. Финал конкурса состоится 29 марта на профильном бизнес-форуме розничной индустрии «Магазин Forever», который проводит B2B Conference Group (BBCG) при поддержке Академии ретейла.