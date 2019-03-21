Во время массового отключения электричества по всей Венесуэле с 8 по 14 марта, когда по всей стране перестали работать банкоматы и банковские отделения, жители страны продолжали использовать биткоин, пересылая криптовалюту по SMS, сообщает ForkLog , ссылаясь на заявления местных криптоэнтузиастов.

Наибольшей популярностью пользовался сервис Cointigo, который позволяет отправлять и принимать биткоин, bitcoin private, litecoin, dash, zencash и komodo на любой номер телефона.

На период блэкаута объемы торгов на LocalBitcoins упали на 40%, но сейчас вернулись на прежний уровень.