Родители в России хотели бы, чтобы их дети в будущем получили профессию врача, юриста или стали предпринимателями. Будущими экономистами видят своих детей только 7% опрошенных, показало исследование холдинга «Ромир».

Согласно исследованию, каждый четвертый россиянин (24%) хотел бы, чтобы его ребенок в будущем стал врачом. Второй по популярности стала профессия адвоката или юриста — такой вариант ответа выбрали 18% респондентов. Замыкает тройку самых желанных профессий для детей предприниматель, которую выбрали 15% опрошенных. Наименее востребованными профессиями родители считают труд учителей и преподавателей (по 5%).

Военнослужащими хотели бы видеть своих детей 13% опрошенных, причем этот ответ одинаково популярен как среди мужчин, так и среди женщин. Столько же процентов набрала и профессия программиста, популярность которой растет в последние годы. 12% родителей видят привлекательной для своих детей профессию инженера, а 11% — профессию сотрудника МВД или ГИБДД. Каждый десятый респондент (10%) считает, что его ребенку подойдет профессия госслужащего. Каждый двенадцатый (8%) хотел бы видеть своих детей в роли бухгалтеров.



7% опрошенных предпочли бы, чтобы их ребенок в будущем стал экономистом. Примерно такой же популярностью у взрослого населения пользуется профессия менеджера — 6%.

Такие профессии, как повар или кондитер, привлекает всего 3% родителей в качестве будущей работы для своих детей. Еще меньшее число голосов — по 2% — получили такие профессии, как косметолог, водитель, фармацевт и строитель. И по 1% родителей мечтают о том, чтобы их дети в будущем выбрали профессию парикмахера, социального работника, слесаря или простого рабочего.

В опросе приняли участие 500 респондентов в возрасте от 18 и старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

