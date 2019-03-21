Россия установила объем доразмещения еврооблигаций, номинированных в евро, в размере 750 млн евро, а объем размещения транша в долларах составит до 3 млрд долларов, при этом финальный ориентир доходности по евробондам в евро установлен на уровне 2,375% годовых, в долларах — 5,1%, а спрос на бонды России в евро превышает 3 млрд евро, в долларах — 7 млрд, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Минфин России в четверг собирает заявки инвесторов на новые еврооблигации в долларах с погашением в марте 2035 года и доразмещает выпуск евробондов в евро с погашением в 2025 году.

Первоначальный ориентир доходности по долларовым евробондам составлял около 5,5% годовых, в евро — около 2,625% годовых. В ходе сбора заявок ориентиры были снижены до 5,125—5,25% и 2,375—2,5% соответственно.

Организаторами выступают «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

Выпуск в евро с погашением в декабре 2025 года Минфин России разместил в ноябре 2018 года на 1 млрд евро под 3% годовых.

Бюджет РФ на 2019 год предусматривает внешние займы в объеме до 3 млрд долларов, а также выкуп еврооблигаций в пределах 4 млрд.