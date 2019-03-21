Правительство поручило Минфину пополнить резервный фонд правительства на 102,8 млрд рублей неиспользованных бюджетных средств. Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Из них 85 млрд рублей — не использованные в 2018 году остатки средств федерального бюджета на софинансирование программы создания в регионах новых мест в общеобразовательных организациях и организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018—2020 годы.

Еще 13,49 млрд рублей — не использованные остатки средств бюджета, предусмотренные на предоставление субвенций бюджетам регионов.