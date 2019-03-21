Блокчейн-разработчики Lightning Labs представили альфа-версию некастодиального сервиса Lightning Loop с открытым кодом, направленного на упрощение работы Lightning Network и повышение ее пропускной способности в процессе приема биткоинов.

Пользователи смогут получать средства без комиссии и в размере до 0,01 BTС без необходимости закрывать и повторно открывать платежный канал, сообщает Anycoin .

В дальнейшем через решение Loop In также планируется внедрить возможность пополнения Lightning-каналов с помощью ончейн-трансакций из криптокошельков или криптобирж.