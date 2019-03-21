Сегодня блокчейн еthereum может обрабатывать 15 трансакций в секунду. Но мы стремимся к 100 тыс., заявил Бутерин в разговоре с генеральным директором Abra Билли Бархидтом.

По словам Бутерина, одним из инструментов, который позволит сети поддерживать скорость на уровне тысячи трансакций в секунду, станет решение Sharding.

«Наше решение Sharding позволяет разделять различные трансакции на случайно выбранные группы компьютеров. В таком случае блокчейну удается обрабатывать больше операций, чем может позволить один компьютер. Решение позволит увеличить масштабируемость примерно в 1000 раз и даже больше», — цитирует РБК основателя еthereum.

Параллельно разработчики популярного блокчейна стараются найти способы решения проблем масштабируемости, вопроса конфиденциальности и необходимости скрытых трансакций.