Райффайзенбанк получил по итогам 2018 года рекордную чистую прибыль в размере 33,7 млрд рублей, увеличив показатель на 15,8% по сравнению с 2017-м. Об этом говорится в релизе банка, представившего свою годовую отчетность по МСФО.

Чистый процентный доход банка вырос на 17,6% до 52,55 млрд рублей, чистый комиссионный доход — на 8,6% до 17,764 млрд.

Рост кредитного портфеля до вычета резервов составил 21,6%, по итогам 2018 года показатель достиг почти 689,432 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 20,9% до 266,762 млрд. Объем корпоративных кредитов вырос по сравнению с началом 2018 года на 22% до 422,669 млрд рублей.

Объем средств клиентов увеличился на 35,8% до 872,403 млрд рублей, в том числе объем средств на счетах и депозитах юридических лиц — на 63,7% до 403,891 млрд, на счетах и депозитах физических лиц — на 18,2% до 466,734 млрд.

Общая достаточность капитала Райффайзенбанка по «Базелю III» на 30 декабря 2018 года составила 24,2%. Годом ранее показатель равнялся 24,7%, свидетельствует отчетность.



В числе прочего в банке напоминают, что в декабре 2018 года он получил разрешение ЦБ РФ на использование подхода к оценке кредитного риска, основанного на внутренних рейтингах, в целях расчета нормативов достаточности капитала. Разрешение вступило в силу 1 февраля 2019 года. Влияние на нормативы достаточности капитала было оценено в 80 базисных пунктов, указано в релизе.