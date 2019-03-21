Платформы Nasdaq Global Index Data Service (GIDS), Bloomberg Terminal, Thomson Reuters Eikon (Refinitiv), Штутгартская фондовая биржа и ведущий поставщик рыночных данных CoinMarketCap с сегодняшнего дня будут использовать два индекса этого криптоаналитического сервиса.

CMC Crypto 200 Index (CMC200) даст пользователям возможность отслеживать показатели 200 ведущих по рыночной капитализации криптоактивов, а CMC Crypto 200 ex BTC Index (CMC200EX) даст информацию по ним, но без учета биткоина, на который приходится около 50% крипторынка, сообщает ForkLog .

Перебалансировку индексов каждый квартал обеспечит немецкая компания Solactive, которая также намерена разрабатывать для своих клиентов индивидуальные индексы в сотрудничестве с CoinMarketCap.