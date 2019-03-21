Пользователи жалуются на сбои в работе сервисов «Яндекса», свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

На проблемы с «Яндекс.Деньгами» указывали 19% пользователей, еще 30% — на проблемы с работой электронной почты. Еще 50% пользователей указывают на сбои при работе с сайтом.

Отмечается, что пользователи столкнулись с проблемами в работе таких сервисов, как «Яндекс.Такси», «Яндекс.Дзен», почтовый сервис, каршеринг, музыкальный сервис «Яндекс.Деньги». Также сообщалось и о сбоях в работе умной колонки «Яндекса» Irbis A.