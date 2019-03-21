Нью-Дели приветствует арест в Лондоне бежавшего из Индии миллиардера, владельца ювелирной фирмы «Нирава Моди», которого обвиняют в мошенничестве. Как сообщил прессе представитель индийского МИД Равиш Кумар, власти страны теперь активно добиваются его выдачи.

«Мы приветствуем арест Ниравы Моди властями Соединенного Королевства в соответствии с ордером на арест, выданный Вестминстерским судом. Правительство Индии продолжает активно обсуждать с соответствующими официальными лицами в Великобритании вопрос выдачи Нирава Моди как можно скорее», — заявил Кумар.

Моди был задержан полицией в Лондоне по просьбе индийских властей. В среду суд отказался освободить его под залог.

Нирава Моди подозревается в мошенничестве на сумму более 2 млрд долларов. Как полагает Центральное бюро расследований Индии, Моди вступил в сговор с сотрудниками Национального банка Пенджаба для присвоения этой суммы из его активов. Об этой крупнейшей в истории Индии афере стало известно в конце 2017 года. В январе 2018 года Моди и его родственники бежали из Индии.