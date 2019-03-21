Наибольшая продолжительность рабочей недели зафиксирована в Севастополе — 39 часов в неделю, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

По информации за III квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа.

За лидером по продолжительности рабочего дня — Севастополем — следуют Калмыкия (38,8), Воронежская облаcть (38,8) и Еврейская автономная область (38,8). Во Владимирской и Ростовской областях работают в среднем 38,7 часа в неделю.

Наименьшая продолжительность рабочей недели в Республике Алтай (32,9), Карелии (33,4) и Республике Коми (34,1). Указанный показатель также невысок в Дагестане (34,2), Мурманской (34,3) и Архангельской (34,4) областях.

При этом мужчины работают дольше женщин — 38,7 и 35,4 часа в неделю соответственно.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков отметил, что на статистику могут влиять разные факторы.

«Структура рабочей силы различна по своему возрастному составу. Это может сказываться на средней величине фактической продолжительности рабочей недели, так как есть категории работников, для которых рабочая неделя меньше, чем та, что полагается в качестве норматива для всех. Кроме того, имеют значение климатические особенности каждого региона», — сказал он.