Национальный расчетный депозитарий провел семинар с первыми и потенциальными пользователями платформы «Транзит 2.0» — системы для автоматического обмена финансовыми сообщениями и иными документами между корпорациями и банками, разработанная НРД.

В семинаре обсуждения перспектив развития сервиса приняли участие крупнейшие корпорации и банки, а также представители Ассоциации корпоративных казначеев.

В системе на сегодняшний день возможны рублевые платежи. В качестве следующего этапа в дорожной карте проекта обозначена доработка валютных операций.

По словам президента Ассоциации корпоративных казначеев Владимира Козинца, система предоставляет очевидные преимущества для игроков рынка, особенно для холдингов с разветвленной структурой платежей, большим количеством расчетных счетов и юридических лиц.

Сейчас пользователями платформы являются пилотные клиенты, а до конца текущего года планируется подключение порядка 20 участников, пояснил директор по технологическим сервисам НРД Александр Нам.