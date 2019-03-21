Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг надежности российских банков.

Банк ЗЕНИТ вошел в группу банков с рейтингами уровня «BB» и «BB-» от Fitch и занял в этой группе четвертое место. По мнению издания, банки из этой группы даже в случае ухудшения экономической конъюнктуры сохранят доступ к альтернативным финансовым ресурсам, чтобы выполнять обязательства. В общем рейтинге надежности Банк ЗЕНИТ занял 34 место среди 100 крупнейших банков страны, включая государственные банки и дочерние финансовые организации иностранных банков.

При ранжировании кредитных организаций эксперты Forbes в первую очередь опирались на кредитные рейтинги, присвоенные банкам международными рейтинговыми агентствами и аккредитованным при ЦБ агентством «Эксперт РА».

«Банк ЗЕНИТ ежегодно подтверждает свою надежность и стабильное устойчивое положение на финансовом рынке, а также укрепляет свои позиции в рейтингах международных агентств. Так, в начале 2018 года рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило кредитный рейтинг Банка на уровне Ва3 и улучшило прогноз по рейтингу с «негативного» до «позитивного», а в декабре 2018 года агентства Fitch и «Эксперт РА» подтвердили Банку рейтинги на уровне BB со стабильным прогнозом (Fitch) и ruА- («Эксперт РА»)», — прокомментировал Андрей Добрынин, первый заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ.

С полной таблицей к исследованию можно ознакомиться на сайте издания Forbes.