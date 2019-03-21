Оказавшись более чем успешной, практика проведения Meetup Days BSS продолжает свою работу. На очередную встречу «Крутая команда. Идеи и решения» собралось не менее ста человек. Это те, кто пришли в центральном офисе компании или подключились к онлайн-трансляции из других представительств и филиалов BSS. Тема актуальная и проблемная – как организовать работу команды в меняющихся условиях, взять в состав сотрудников банка, в итоге получить дружную и эффективную команду, заслужить доверие заказчика и реализовать успешный проект.

Все, о чем говорилось на встрече, основано на реальных событиях реальной команды реального проекта. Да, такое возможно. Проект внедрения системы ДБО для корпоративных клиентов в банке Топ-50 РосЕвроБанк (сейчас объединен с ПАО «Совкомбанк») был завершен в 2018 году. Как было сказано на открытии Meetup Days: «Никто не верит в идеальный ИТ-проект, но такой все-таки существует». Проект в РосЕвроБанке стал примером слаженной и эффективной работы не только внутри проектной команды BSS, но и с руководством и сотрудниками банка. Их профессионализм и доверие – серьезный вклад в успех.

«Команда моей мечты» - так назвала свое выступление менеджер проекта Анна Ананьева. Не сказать, что с самого начала все было гладко, без сучка и задоринки. Работа в условиях ограниченного бюджета, требование ввести в состав команды сотрудников заказчика, переезд команды на время проекта в банк, сложности на начальном этапе – все это выводило из зоны комфорта и заставляло мобилизоваться, проявить стойкость и профессионализм. Реализация проекта велась в соответствии с методологией Agile. Это обеспечило максимальную эффективность и четкость работы, соблюдение установленных сроков, открытость и прозрачность на всех этапах. Sсrumмастер команды банка и архитектор ДБО Сергей Евстахов отметил, что совместная работа в проекте позволила многим сотрудникам банка серьезно вырасти профессионально, повысить свои позиции.

Meetup Days «Крутая команда. Идеи и решения» привлекло внимание представителей разных проектных команд BSS. Тема оказалась мегаактуальной. Оттого и встреча получилась эмоциональной и живой. Вопросы и комментарии сыпались один за другим, обсуждение вышло за рамки регламента. В итоге было решено провести дополнительные Meetup Days BSS для детального разбора аспектов темы.

Источник: Компания BSS