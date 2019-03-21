Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил министров подготовить предложения в законодательство по упрощению выделения бюджетных инвестиций.

«Процесс выделения бюджетных инвестиций на конкретные проекты нужно сделать, конечно, более простым и прозрачным, чтобы их выполнение шло быстрее. Но это уже предложение по совершенствованию законодательства. Также ожидаю от вас этих предложений», — заявил Медведев на заседании правительства.