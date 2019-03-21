Розничная торговля выросла на 2,0% в феврале, что объясняется лучшей чем ожидалось динамикой зарплат. Росстат повысил темп роста номинальных зарплат до 6,1% г/г по итогам января и при их номинальном росте на 6,0% г/г в прошлом месяце, в реальном выражении они также показали рост. Продолжающийся рост розничного кредитования оказывает поддержку потреблению на горизонте ближайших месяцев. При этом именно в силу этого фактора смягчение риторики ЦБ РФ может оказаться более осторожным, чем рассчитывает рынок.

Розничная торговля выросла на 2,0% г/г по итогам февраля с учетом лучшей чем ожидалось динамики зарплат: Рост розничной торговли по итогам прошлого месяца составил 2,0% г/г, превысив консенсус-прогноз в 1,5% г/г и нашу оценку в 1,0% г/г. Эта цифра также представляет собой ускорение по оношению к 1,6% г/г в январе. Основная причина заключается в том, что динамика доходов населения оказалась лучше, чем мы предполагали. Росстат пересмотрел номианльные значения роста зарплат, что сказалось и на реальных показателях: в реальном выражении рост зарплат по итогам января теперь оценивается в 1,1% г/г против 0,1% г/г, по первоначальной оценке, и в феврале зарплаты также выросли на 0,7% г/г в реальном выражении. Безработица осталась на отметке 4,9%. В целом можно говорить о том, что при лучшей чем ожидалось динамике доходов лучшие результаты розничной торговли не выглядят удивительными.

Динамика потребления может улучшаться после марта 2019 года: Следует также помнить о двух положительных факторах, которые будут работать в поддержку потребления в ближайшие месяцы. Вопервых, речь идет о том, что масштаб инфляционного всплеска в начале года оказался меньшим, чем ожидалось, и, видимо, пиковое значение инфляции не превысит уровень 5,5% г/г в марте 2019 года. Вовторых, рост розничного кредитования продолжает ускоряться и, по итогам февраля, рынок вышел на значение роста 23,5% г/г, то есть порфтель розничных кредитов увеличился на 1,2% м/м после роста на 1,3% м/м в январе. Иными словами, рост кредитного плеча продожает работать в поддержку потребления.

Динамика промпроизводства по-прежнему опирается на динамику добывающих секторов: Промышленность также преподнесла позтивный сюрприз по итогам февраля и продемонстрировала рост на 4,1% г/г против роста на 2,9% г/г в 3кв18 и на 2,7% г/г в 4кв18. Это ускорение контрастирует с ростом всего на 1,1% г/г в январе и связано с быстрым ростом обрабытывающей промышленности в прошлом месяце. Тем не менее, устойчивость роста промышленности задается динамикой добывающих секторов: в феврале объем их выпуска вырос на 5,1% г/г против 4,8% г/г в январе и 7,2% г/г в 4кв18. В марте, когда число рабочих дней (20 дней) будет сопоставимо с числом рабочих дней в марте 2018 года, мы ждем, что темпы роста промышленности нормализуются около 2,0% г/г.

Две причины ожидать, что ЦБ не будет торопиться с переходом к снижению ставки: Хотя динамика инфляции стала хорошей новостью, мы считаем, что переход к снижению ключевой ставки не должен быть быстрым по двум причинам. Первая связана с динамикой банковского сектора. Как сказано выше, рост розничных кредитов продолжает ускоряться, при этом динамика розничных депозитов слабеет: в феврале рост рублевых розничных депозитов замедлился до 7,6% г/г, минимального значения с апреля 2015 года. Комбинация сильного кредитования и слабого роста депозитов является препятствием для смягчения монетарной политики. Второе соображение связано с возможным эффектом от нацпроектов, объявленных недавно правительством. Учитывая, что этот план предполагает траты 3,4 трлн рублей в этом году для стимулирования инвестиций, этот фактор также можно считать риском для монетарной политики. С учетом двух упомянутых выше соображений мы полагаем, что ЦБ РФ не следовало бы спешить с резким изменением своей риторики 22 марта.