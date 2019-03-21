Американская платежная платформа Square нанимает специализирующихся на криптовалютах разработчиков, объявил глава компании Джек Дорси. При этом расплачиваться с сотрудниками компания будет биткоинами для «улучшения криптовалютной экосистемы в более широком понимании».

«Square наймет 3-4 криптоинженеров и одного проектировщика на полную занятость для работы с решениями с открытым кодом в экосистеме биткоина/криптовалют. Работайте из любого места, отчитывайтесь лично передо мной, а мы даже можем платить вам биткоинами!» – цитирует Ttrcoin Дорси.

По его словам, это первая открытая независимая инициатива компании, направленная не на развитие ее собственного бизнеса, а на интересы криптосообщества и расширение финансовых возможностей людей.