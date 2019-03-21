«ЛАН АТМсервис» (входит в группу компаний «Ланит») осуществляет мониторинг и проводит техническое обслуживание более 5 500 банкоматов и информационно-платежных терминалов Россельхозбанка на территории России.

Как говорится в сообщении компании, проект уникален для российского рынка аутсорсинга по своему масштабу и подходу. «ЛАН АТМсервис» не только управляет всеми процессами, но и отвечает перед РСХБ за показатели клиентской доступности сети.

По словам генерального директора «ЛАН АТМсервис» Андрея Владимирова, компания должна обеспечить высокую клиентскую доступность сети за счет собственного мультивендорного сервисного центра, имеющего опыт работы на сервисном рынке России, и собственного центра управления инцидентами, обеспечивающего мониторинг, удаленное управление и безопасность сети, а также взаимодействие со всеми подрядчиками и службами банка в процессе восстановления работоспособности сети.