Криптовалютным новаторам в будущем все равно придется использовать банк для перемещения средств, считает директор по e-commerce решениям JPMorgan Chase Рон Карпович.

«В конечном счете негласно им придется использовать банк для перемещения средств. В этом пространстве больше партнерства, чем конкуренции. Когда речь идет о марже и возможностях — платежи никогда не растут с прибылью, никто не хочет платить за платеж. Это одна из самых сложных частей данного процесса: у вас ограниченные ресурсы в способности продавать, поэтому вам нужны высокоэффективные и крупные игроки», - цитирует его Anycoin .

Рон Карпович также отметил, что блокчейн действительно может революционизировать платежную индустрию, технология вполне может стать базовой, которая просто обеспечит эффективность затрат и времени на оказание услуг.

При этом он опроверг предположения, что планы выпуска стейблкоина JPM Coin означают разворот JPMorgan Chase в отношении криптопространства. По его словам, это согласуется с инициативами JPMorgan Chase в области блокчейн пространства, где банк является крупным игроком.