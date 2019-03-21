В деловом центре «Москва-Сити», куда переезжают сотрудники трех министерств, будет предусмотрен отдельный кабинет для руководства правительства РФ, сообщил РИА Новости источник в аппарате Кабмина.

«В «Москва-Сити» предусмотрят отдельный кабинет для руководства правительства», — рассказал собеседник агентства. По его словам, помещение могут использовать не только премьер-министр, но и вице-премьеры, руководство аппарата Белого дома в случае такой необходимости.

На прошлой неделе в новые офисы в «Москва-Сити» начали переезжать сотрудники Министерства экономического развития и Министерства промышленности и торговли. Также, как ожидается, в «Москва-Сити» переедут Минкомсвязь, Росстандарт, Росимущество и Ростуризм. Премьер-министр остался доволен новым зданием. Он отметил, что переезд трех министерств в одну башню в «Москва-Сити» позволит сэкономить средства федерального бюджета, а здания, где они располагались раньше, будут использоваться в дальнейшем для других нужд, в том числе на коммерческой основе.

Медведев также не исключил, что будет использовать кабинеты для переговоров нового правительственного комплекса в многофункциональном терминальном комплексе «IQ-квартал» в деловом центре. Речь идет о ситуационном центре — просторном кабинете с панорамными окнами, видом на Москву-реку и главный корпус МГУ. Этот зал оборудован экранами, обеспечивающими возможность проведения телемостов, а также спецсвязью.

Правительство РФ 4 января согласовало переезд в текущем году центральных аппаратов Минкомсвязи, Минпромторга, Минэкономразвития, Росимущества, Ростуризма и ряда других ведомств на территорию московского международного делового центра «Москва-Сити».

В среду, 20 марта, глава Кабмина Дмитрий Медведев поручил подготовить программу переезда министерств и ведомств в «Москва-Сити», просчитав до 15 апреля финансовую модель программы по формированию в деловом центре кластера для размещения федеральных органов исполнительной власти.