В период 26 ноября 2018 года – 4 марта 2019 года свои тарифы РКО для сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ) в той или иной степени поменяли 19 банков из 21, говорится в исследовании Business Banking Fees Monitoring 2019.

За первый квартал 2019 года ни один банк не запустил новые тарифы, только в Тинькофф Банке на тарифе «Профессиональный» появился пакет услуг, который включает в себя пакеты: «Физлицам — без комиссии», «Межбанки — без комиссии», «Пополнения — без комиссии». Альфа-Банк внес изменения в тариф «На старт»: оплатить обслуживание расчетного счета можно авансом за 12 месяцев в размере 4410 рублей. В Райффайзенбанке стоимость пакета «Старт» в Москве увеличилась до 990 рублей. Промсвязьбанк на всех тарифах, кроме «Бизнес-старта», увеличил стоимость ежемесячного ведения расчетного счета.

В банке «Возрождение» изменились комиссии за внутрибанковские переводы на всех тарифах. «АК Барс» Банк на всех тарифах снизил комиссии за переводы физлицам в другой банк. Райффайзенбанк на тарифе «Старт» в Москве вернул прежние условия переводов на счета физических лиц. Также в Россельхозбанке переводы небольших сумм стали выгоднее.

Что касается снятия и внесения наличных - Тинькофф Банк снизил стоимость пакетов «Пополнения без комиссии» при покупке на 1 или 12 месяцев. Вместо количества пополнений в пакет теперь входит определенная бесплатная сумма внесения наличных через банкоматы Тинькофф Банка.

Совкомбанк внес изменения в условия сервиса «Зарплатная халва» - комиссия зависит от суммы переводов и после 1 млн рублей составляет 15%.

Плата за услуги информирования изменилась в двух банках. Точка Банк на тарифе «Все лучшее сразу» ввел ежемесячную плату за услугу SMS-информирования по операциям расчетного счета — 90 рублей. В «АК Барс» Банке появилось мобильное приложение с платежным сервисом с абонентской платой 150 рублей в месяц.

С 1 февраля 2019 в Модульбанке были снижены ставки по торговому эквайрингу для двух видов деятельности на тарифах «Стартовый» и «Оптимальный»: для продуктового магазина – 1,65%, для фаст фуда – 1,5%. На тарифе «Безлимитный» только для фаст фуда ставка – 1,5%.