Правительство определилось с планом работ по оптимизации и цифровой трансформации госуслуг и приоритетных жизненных ситуаций (суперсервисов). Двум сервисам для бизнеса до сих пор не нашли ведомственного куратора, а в остальном развитие суперсервисов должно к 2021 году превратить общение гражданина с государством в основном в цифровое и дистанционное, пишет «Коммерсант».

Как следует из подготовленных Минкомсвязью материалов к сегодняшнему заседанию президиума правительственной комиссии по цифровому развитию (есть у издания), целевое видение и «дорожные карты» по каждому из 25 суперсервисов должны быть готовы в июне 2019 года. Подготовкой «дорожной карты» по каждому из сервисов должна заниматься рабочая группа с участием заместителя руководителя профильного ведомства. Деятельность рабочих групп предполагается выстроить в духе SCRUM (методика управления проектами) и разбить на «спринты» длительностью одну рабочую неделю, по итогам которых должно происходить приращение функциональности сервиса.

Перечень суперсервисов был утвержден на заседании президиума в феврале 2019 года. Туда попали онлайн-сервисы по оформлению европротокола в автостраховании (куратор — Банк России), цифровому исполнительному производству (Федеральная служба судебных приставов), помощи при инвалидности, трудовым отношениям, социальной поддержке, пенсиям, трудовой миграции (Минтруд), медицинским справкам и документам (Минздрав), регистрации нарушений ПДД и правил благоустройства, регистрационные и паспортные сервисы, сервисы по уведомлению и обжалованию штрафов (МВД), выделению земли под строительство (Росимущество), правосудию (судебный департамент при Верховном суде), подаче заявлений в правоохранительные органы (Генпрокуратура), господдержке бизнеса (Минэкономразвития), получению разрешений для бизнеса и его регистрации (нет куратора), цифровому строительству (Минстрой), поступлению в вуз (Минобрнауки), безбумажным перевозкам пассажиров и грузов (Минтранс), получению цифровых документов об образовании (Минпросвещения), получению образования в РФ для иностранцев (Россотрудничество), а также содействию при рождении ребенка, утрате близкого человека и переезде в другой регион (Минкомсвязь).

Пока не определены руководители рабочих групп по шести суперсервисам: свои кандидатуры не представили МВД и Минстрой, МЭР официально отказалось от кураторства сервисов «открытие бизнеса» и «разрешения для бизнеса в цифровом виде», которое ему предлагали поручить в Минкомсвязи. В пресс-службе МЭР «Коммерсанту» заявили, что ведомство не готово взять на себя обязанности, поскольку первое направление находится в полномочиях ФНС, а по второму отсутствует нормативная база. По словам источника газеты, знакомого с ситуацией, по этому вопросу назначено согласительное совещание.

Помимо формы типовой «дорожной карты» в Минкомсвязи разработали также методику оценки «цифровой зрелости» госуслуг по шестибалльной шкале (от «минус 1» до «супер»). При этом целевой уровень цифровизации должен быть определен для каждого сервиса индивидуально. При оценке будут учитываться такие критерии, как запись на прием в электронном виде с предпроверкой документов, возможность подачи документов без очного обращения (возможность прийти лично сохранится), запрос сведений через СМЭВ, ручное или автоматическое принятие решений, электронное получение уведомления о решении или самого результата услуги в виде электронного документа, ведение реестра принятых решений. Наибольшему уровню цифровизации соответствуют получение электронного результата в момент обращения и принятие решения в проактивном режиме (без обращения гражданина). Министерство подготовило перечень сведений, содержащихся в ведомственных ГИС, получение которых необходимо для реализации суперсервисов и заполнения цифрового профиля гражданина.



Оптимизации в 2019 году должны быть подвергнуты также 33 традиционные госуслуги (так называемые моносервисы), включая миграционный учет, проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений, кадастровый учет и предоставление сведений из ЕГРН, прием налоговых деклараций, выдачу санитарно-эпидемиологических заключений, выдачу лицензий на оказание услуг связи — соответствующие «дорожные карты» должны быть подготовлены к 25 марта. По итогам цифровой оптимизации госуслуг к 2021 году доля цифрового взаимодействия граждан и бизнеса с властями должна составлять не менее 80%. Расходы на оплату труда чиновников, оказывающих госуслуги, должны быть сокращены на 30%.