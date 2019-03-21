Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о повышении в РФ пенсий сверх прожиточного минимума с учетом поправки о единой методике расчета прожиточного минимума при расчете пенсий малообеспеченным пенсионерам.

Закон предполагает исключение «из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ». Суммы указанной индексации будут учитываться при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением прожиточного минимума пенсионера в следующем году. При этом в следующем году суммы текущих индексаций также будут выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера.

Таким образом, получателям соцдоплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте РФ прожиточного минимума пенсионера.

Напомним, что ко второму чтению была внесена поправка, которая предусматривает единую методику расчета прожиточного минимума при расчете пенсий малообеспеченным пенсионерам.

«Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Он также подчеркнул, что цель законопроекта — поддержать пожилых людей, «которые, например, были инвалидами с детства либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где была очень маленькая заработная плата».

Устанавливается, что размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума пенсионера не подлежит пересмотру в связи с текущей индексацией пенсий и единовременных денежных выплат. Перерасчет коснется пенсий, начисленных с 1 января 2019 года.

«Люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января проиндексирована на 7%. При этом им не придется ни писать заявление, ни собирать справки. Перерасчет будет произведен автоматически», — сказал Володин. Это решение коснется более 4 млн человек.

Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит проект 27 марта.





