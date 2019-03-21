На форуме представители финансового сообщества и госрегуляторы рынка обсудили взаимодействие бизнеса и власти в условиях наметившегося роста в финансово-банковской сфере, которые могут существенно способствовать развитию бизнеса.

Модератор Форума исполнительный вице-президент РСПП А.В.Мурычев отметил, что правительству и Банку России удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, в банковском секторе был отмечен рост прибыли и кредитных портфелей.

А.Г.Аксаков, председатель Совета Ассоциации банков России, председатель Совета Ассоциации банков России, рассказал о рассматриваемых проектах новых законов, регулирующих цифровую финансовую активность, электронный документооборот, а также о законопроекте, обязывающем все российские банки подключиться к системе быстрых платежей Банка России.

Ситуация на глобальных финансовых рынках требует постоянного отслеживания и анализа. В российской экономике не произошло резкого ускорения темпов инфляции. По расчетам Банка России, к концу 2019 года темп инфляции замедлится до целевого уровня, а экономический рост возобновится и у банковского сектора будут все возможности для развития.

О компании «ФлексСофт»:

АО «ФлексСофт» занимается разработками в области информационных технологий для финансового сектора экономики более 27 лет. Программные продукты компании «ФлексСофт»: высокопроизводительная АБС Ва-Банк FXL, ядро и главная книга Core System FXL, единый фронт-офис Front Desk FXL и аналитическое хранилище DataForce FXL входят в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решения компании отмечены в обзорах Gartner и Forrester. В ходе своего развития компания аккумулировала уникальный опыт создания, внедрения, сопровождения и интеграции автоматизированных систем для финансовых организаций любого масштаба.

Источник: FlexSoft