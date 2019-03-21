Новый сервис обеспечивает визуализацию текущей категории уровня риска организации, а также результатов проверки ее деятельности по основным «блокирующим» критериям.
В «Личном кабинете участника ВЭД» начал функционировать сервис информирования компаний о категории уровня риска, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы.
Также в сервисе реализована функция предупреждения о возможном повышении уровня риска – если итоговое значение оценки деятельности участника ВЭД менее чем на 10% отличается от порогового значения, предусматривающего переход в более высокую категорию риска.
Воспользоваться сервисом могут организации, присоединившиеся к «Хартии добросовестных участников ВЭД».
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