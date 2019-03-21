Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами . Участники списка в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности более 11 млрд долларов.

Из прошлогоднего рейтинга в нынешнем списке присутствуют сразу шесть человек: Михаил Прохоров, Алексей Мордашов, Алишер Усманов, Владимир Лисин, Вагит Алекперов и Сулейман Керимов. Доходы Мордашова, Лисина, Керимова и Алекперова прежде всего связаны с высокими дивидендными выплатами их компаний, а Прохоров продолжает распродавать активы. У еще одного участника прошлогоднего рейтинга — Алишера Усманова — доходы в 2018 году были из разных источников. Две трети поступлений наличности пришлось на продажу доли в футбольном клубе «Арсенал», остальное составили дивиденды от «Металлоинвеста».



Из четырех новичков двое продавали свои активы: Сергей Галицкий — акции «Магнита», Виктор Вексельберг — акции зарубежных Sulzer и Octo Telematics. Двое других — Владимир Потанин и Роман Абрамович — получили высокие дивиденды от металлургических компаний: «Норильского никеля» и «Евраза».

При этом Прохоров, Усманов и Вексельберг продавали свои зарубежные активы. Крупной продажей отечественного актива, сети магазинов «Магнит», отметился только лидер рейтинга Сергей Галицкий.

Издание поясняет, что, в отличие от традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов и финальная сумма является в некотором роде «виртуальным числом», здесь оцениваются реальные, «живые» деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов. Оценка дохода — это сумма стоимости проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями в период с 10 февраля 2018 года по 8 февраля 2019 года. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий. Сделки и трансакции в рублях конвертировались в доллары по курсу на момент совершения сделки или трансакции. Не учитывались сделки по продаже личного имущества.



В целом топ-десятка выглядит так:

1. Сергей Галицкий

Оценка дохода: 2,44 млрд долларов.

Источник дохода: продажа акций «Магнита».

В феврале 2018 года Сергей Галицкий продал около 29% акций ретейлера «Магнит» банку ВТБ за 138 млрд рублей (2,44 млрд долларов) и ушел со всех постов в компании. Доля Галицкого сократилась до менее чем 3%.

2. Михаил Прохоров

Оценка дохода: 1,77 млрд долларов.

Источник дохода: продажа 49% баскетбольного клуба Brooklyn Nets, продажа акций UC Rusal.

Если Сергей Галицкий не попал в прошлогодний рейтинг Forbes по доходам богатейших бизнесменов, то Михаил Прохоров занял в нем пятое место. Forbes оценил его доход в 870 млн долларов. В 2018 году доход Прохорова существенно вырос. Продолжив распродажу активов, миллиардер, как и годом ранее, продал акции «Русала», а в апреле 2018 года еще и 49% баскетбольного клуба Brooklyn Nets.

3. Владимир Лисин

Оценка дохода: 1,59 млрд долларов.

Источник дохода: дивиденды НЛМК.

Доход Владимира Лисина составили дивиденды НЛМК, выросшие по сравнению с прошлым годом на 30%. В результате бизнесмен остался на том же месте, что и годом ранее.

4. Алексей Мордашов

Оценка дохода: 1,46 млрд долларов.

Источник дохода: дивиденды и продажа акций «Северстали», дивиденды Nordgold, дивиденды TUI.

Доходы Алексея Мордашова в 2018 году незначительно изменились по сравнению с 2017 годом, составив 1,46 млрд долларов против прошлогодних 1,56 млрд. Дивиденды «Северстали», превысившие 1,2 млрд долларов, составили основу доходов Мордашова в 2018 году. Годом ранее наблюдалась похожая ситуация.

5. Алишер Усманов

Оценка дохода: 1,12 млрд долларов.

Источник дохода: продажа доли в лондонском ФК «Арсенал», дивиденды «Металлоинвеста».



Благодаря продаже доли в лондонском ФК «Арсенал» Алишер Усманов переместился с десятого места в прошлогоднем рейтинге Forbes по доходам богатейших бизнесменов на пятое. Существенную долю в доходах, как и в прошлом году, составили дивиденды «Металлоинвеста».

6. Владимир Потанин

Оценка дохода: 1,12 млрд долларов.

Источник дохода: дивиденды «Норильского никеля».

Существенное увеличение размера дивидендов «Норильского никеля» в 2018 году позволило Владимиру Потанину занять шестую строчку рейтинга. В прошлом году бизнесмен не попал в десятку.

7. Вагит Алекперов

Оценка дохода: 740 млн долларов.

Источник дохода: дивиденды и продажа акций «ЛУКОЙЛа».

Основу дохода Вагита Алекперова, как и годом ранее, составили дивиденды «ЛУКОЙЛа». Доходы миллиардера по сравнению с прошлым годом почти не изменились. Годом ранее Forbes оценил их в 750 млн долларов. Тогда Алекперов занял девятую позицию в рейтинге.

8. Виктор Вексельберг

Оценка дохода: 710 млн долларов.

Источник дохода: продажа акций и дивиденды Sulzer, продажа акций Octo Telematics, дивиденды Oerlikon, дивиденды «Т Плюс».

В 2018 году контролирующий акционер группы «Ренова» продал 14,6% в швейцарском производителе насосов — компании Sulzer. Доходы от продажи акций составили немногим менее 500 млн долларов, но вследствие санкций, наложенных санкционным бюро Минфина США, деньги от продажи акций Sulzer группа «Ренова» не получила. Средства были заморожены на банковских счетах и поступят в распоряжение группы только после отмены санкций.

9. Роман Абрамович

Оценка дохода: 600 млн долларов.

Источник дохода: дивиденды «Евраза», «Норильского никеля», «Трансконтейнера», High Gold Mining.

Основу доходов Романа Абрамовича составили дивиденды «Евраза», превысившие 475 млн долларов.

10. Сулейман Керимов

Оценка дохода: 490 млн долларов.

Источник дохода: дивиденды «Полюса».

Доход Сулеймана Керимова составили исключительно дивиденды «Полюса». Акции золотодобывающей компании, в отличие от прошлого года, бизнесмен не продавал, поэтому доход существенно снизился по сравнению с 980 млн долларов в прошлом году.

