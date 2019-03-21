В 2018 году объем финансирования на рынке факторинга увеличился до 2,63 трлн рублей (на 42%), говорится в исследовании «Российский рынок факторинга в 2018 году: отраслевая трансформация» рейтингового агентства «Эксперт РА». Рост во многом обусловлен крупными сделками с компаниями нефтегазового сектора (без их учета рост рынка составил бы 28%).

По словам управляющего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александра Сараева, совокупный объем финансирования вырос на 780 млрд рублей, а темпы прироста в 2 раза превысили результаты 2017 года. По итогам 2018 года сохраняется тенденция к увеличению концентрации рынка на крупнейших факторах при преобладании игроков с госучастием, сообщает «Эксперт РА» .

На фоне сдержанного риск-аппетита банков по кредитованию подрядчиков ввиду авансового характера ссуд и ограниченных возможностей контроля исполнения обязательств компании-подрядчика перед заказчиком наблюдался существенный рост доли сделок в сфере добычи полезных ископаемых (в 2018 году их доля равнялась 13%). При этом доли традиционно лидирующих отраслей – производства и торговли – сократились с 49% в 2017-м до 35% в 2018-м и с 40 до 36% соответственно.

При этом на фоне усиления отраслевой диверсификации рынка наблюдалось динамичное проникновение факторинга в Уральском (на 30%, до 360 млрд рублей), Приволжском (на 25%, до 280 млрд рублей) и Сибирском федеральных округах (на 21%, до 120 млрд рублей). На Москву и Санкт-Петербург пришлось порядка 43% выплаченного финансирования в 2018-м против 42% в 2017-м. Вместе с тем в структуре рынка по объему бизнеса клиентов отмечается рост доли сделок, приходящихся на сегмент МСБ, – на 8 п. п., до 32%, или до 470 млрд рублей.

По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок факторинга сохранит двузначные темпы прироста в 2019-м, однако ввиду эффекта высокой базы они снизятся относительно 2018-го до 25–30%. Объем финансирования при этом достигнет порядка 3,35 трлн рублей.