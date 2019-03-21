Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило банку «Форштадт» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB+». Прогноз по рейтингу изменен с «позитивного» на «стабильный», говорится в сообщении агентства.



«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу при приемлемых показателях рентабельности, невысоким качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Изменение прогноза по рейтингу обусловлено ухудшением качества кредитного портфеля банка, которое происходило в течение 2018 года вопреки заявленным ранее планам банка по улучшению финансового положения ряда заемщиков и увеличению доли кредитного портфеля I—II категорий качества», — поясняют аналитики «Эксперт РА».

По их словам, слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями кредитной организации на банковском рынке РФ при адекватных позициях в домашнем регионе (Оренбургская область). При этом в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль банка, агентство отмечает значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе, что ограничивает возможности банка по росту и может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры в домашнем регионе. Агентство позитивно оценивает адекватную диверсификацию бизнеса банка по сегментам кредитного риска. В то же время отмечается повышенная концентрация активных операций на лицах, имеющих, по мнению агентства, отдельные признаки юридической или экономической аффилированности с собственниками банка.

Для финучреждения характерны высокие показатели достаточности собственных средств в сочетании с приемлемой устойчивостью капитала к реализации кредитных рисков. При этом деятельность банка характеризуется приемлемыми показателями рентабельности в сочетании с высоким уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности.

Основу активов банка формирует ссудная задолженность, представленная требованиями к юридическим лицам и ИП (32% валовых активов на 1 января 2019 года), а также к физическим лицам (26% валовых активов). Агентство отмечает существенное ухудшение качества ссудной задолженности ЮЛ и ИП в течение 2018 года — за указанный период доля просроченной задолженности выросла с 4,6% до 9,4%, доля ссуд IV—V категорий качества увеличилась с 36% до 54%.

Агентство отмечает наличие отдельных недостатков в системе корпоративного управления, которые, в частности, нашли отражение в ухудшении качества кредитного портфеля банка.

